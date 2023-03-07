Лукашенко пообещал «вычистить» в стране всех террористов
Минск, 7 марта 2023, 14:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести жесточайшую зачистку в стране тех, кто причастен к террористической деятельности, сообщает агентство БЕЛТА.
«Я распорядился несколько дней назад по всей стране провести жесточайшую зачистку», — сказал белорусский лидер.
Президент призвал готовится всех, кто вынашивает террористические планы.
«Лучший вариант — если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся… Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества», — заявил Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии сообщил о задержании террориста СБУ, который причастен к инциденту с российским самолетом А-50 на аэродроме Мачулищи.