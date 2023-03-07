Ереван, 7 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Пресс-атташе национальной сборной Армении по футболу Айк Карапетян рассказал, что 23-летний фланговый атакующий защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в ближайшее время получит армянский паспорт.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«В ближайшее время он получит армянский паспорт и сможет выступать за сборную Армении. Мы надеемся, что он дебютирует уже в ближайшем матче с Турцией», — цитирует Карапетяна издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в составе молодежной сборной России U21 по футболу воспитанник московского ЦСКА Наир Тикнизян принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявлял, что в Германии, где он выступает за «Ганновер-96», он испытывает давление из-за наличия у него российского гражданства.