Москва, 7 марта, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Принятие властями Эстонии закона о запрете на ношение оружия для «неграждан» республики прокомментировала 7 марта в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитлер

«Эстонский режим в спешном порядке принял очередной дискриминационный закон против собственных неграждан — владельцев «серых паспортов» — или «людей второго сорта», как их называют в Эстонии, — русских по этническому происхождению жителей этой прибалтийской республики», — написала она в своём сообщении.

Также Захарова уточнила, что теперь Таллин лишил таких людей права на ношение оружия, отметив, что эстонским властям нужно самим ответить на вопрос о том, почему они приняли такое решение.

«Я лишь скажу, что в последний раз запрет на ношение оружия этническим группам вводил… Адольф Гитлер», — указала российский дипломат.

При этом она напомнила, что по закону от 1938 года лицам еврейской национальности в нацистской Германии запрещалось принимать участие в производстве оружия и вооружений, а также вводился запрет на владение и использование таковых для лиц цыганского происхождения.

«Как видно, нынешнее эстонское правительство в попытке ещё больше ограничить русских жителей Эстонии пошло даже дальше, чем гитлеровское в регулировании прав на оружие для евреев», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Эстонии Алар Карис не подписал принятый парламентом закон о сносе памятников, признанных «разжигающими вражду», и вернул его на доработку.