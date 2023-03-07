СК РФ сообщил о пыточной камере «азовцев»* в аэропорту Мариуполя
Херсон, 7 марта 2023, 14:12 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Херсонскую область провёл оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины, в том числе в аэропорту Мариуполя и в торговом центре «Амстор». Об этом 7 марта сообщается на сайте ведомства.
В частности, по поручению Бастрыкина будет проведена проверка по информации о пыточной камере в аэропорту Мариуполя, которую устроили нацисты из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Следствию предстоит провести осмотр территории аэропорта в Мариуполе, где, по показаниям очевидцев, украинские националисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили пыточную камеру», — заявили в СК России.
Также в следственном комитете пообещали дать правовую оценку событиям, связанным с обстрелом торгового центра «Амстор». Тогда киевские боевики вели стрельбу по людям, в том числе из миномётов, этот факт был зафиксирован при осмотре территории.
Следователями установлены лица, совершавшие преступления против военнослужащих российской армии, оказавшихся в плену. Против них возбуждены уголовные дела.
«В их числе — военнослужащий ВСУ Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев», — отметили в ведомстве.
Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании Следственным комитетом России обстоятельств теракта, совершённого украинскими диверсантами на территории Брянской области.