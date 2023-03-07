Берлин, , 14:11 — REGNUM Федеративная Республика Германии в будущем будет использовать терминалы по приему сжиженного природного газа для импорта водорода. Об этом во вторник, 7 марта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на экономической конференции в Берлине.

Олаф Шольц © IMAGO/Global Look Press

«Мы будем использовать наши СПГ-терминалы для импорта водорода», — заявил канцлер.

Как отметил Шольц, в Германии на данный момент уже открыты два мобильных терминала по приему СПГ. Ожидается, что в ближайшие месяца появятся еще две установки. Суммарная мощность всех четырех терминалов оценивается в 33 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее Шольц также в ходе выступления на экономической конференции заявлял, что Германии удалось избавить от энергетической зависимости от России.

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