Берлин, 7 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Федеративная Республика Германия в будущем намерена использовать терминалы по приему сжиженного природного газа для импорта водорода. Об этом во вторник, 7 марта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на экономической конференции в Берлине.

IMAGO/Global Look Press Олаф Шольц

«Мы будем использовать наши СПГ-терминалы для импорта водорода», — заявил канцлер.

Как отметил Шольц, в Германии на данный момент уже открыты два мобильных терминала по приему СПГ. Ожидается, что в ближайшие месяцы появятся еще две установки. Суммарная мощность всех четырех терминалов оценивается в 33 млрд кубометров газа в год.

Ранее Шольц также в ходе выступления на экономической конференции заявлял, что Германии удалось избавиться от энергетической зависимости от России.