Лукашенко рассказал о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50

Минск, , 14:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко Цитата из видео

«Задержаны более 20 соучастников, которые на территории Белоруссии», — сказал Лукашенко.

По словам президента, всё было рассчитано на СМИ, это всё были звенья одной цепи — теракты в Мачулищах и в Брянской области, — чтобы продемонстрировать Западу, на что способны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер сообщил, что после инцидента с российским самолетом А-50 были подняты сотни, а может, и тысячи военных. Александр Лукашенко 7 марта раскрыл подробности диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.