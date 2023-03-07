Минск, 7 марта, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Цитата из видео Александр Лукашенко

«Задержаны более 20 соучастников, которые на территории Белоруссии», — сказал Лукашенко.

По словам президента, всё было рассчитано на СМИ, это всё были звенья одной цепи — теракты в Мачулищах и в Брянской области, — чтобы продемонстрировать Западу, на что способны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер сообщил, что после инцидента с российским самолетом А-50 были подняты сотни, а может, и тысячи военных. Александр Лукашенко 7 марта раскрыл подробности диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.