Алаудинов заявил, что распутица не даст ВСУ наступать с тяжёлой техникой

Донецк, , 14:08 — REGNUM Двигать тяжёлую технику в условиях распутицы для ВСУ невозможно, заявил 7 марта командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

РИА Новости © Александр Гальперин/РИА Новости

По его словам, наступление ВСУ, о котором заявляет украинское командование, невозможно с тяжёлой техникой, ведь её трудно перемещать в условиях распутицы.

При этом ВСУ должны понимать опасность наступления по дорогам, которые в районе Артёмовска контролируются российскими военными, отметил Алаудинов.

Российский военный пояснил, что и ВС РФ учитывают фактор распутицы с своих действиях, которая закончится, вероятно, к середине апреля.

Напомним, Артёмовск российские военные продолжают освобождать в ходе спецоперации, как сообщает Минобороны России.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал сегодня, что трассы, ведущие в город, российскими военными взяты под контроль, и в распоряжении ВСУ остаются только поля и луга для подвода подкрепления.