Донецк, 7 марта, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Двигать тяжёлую технику в условиях распутицы для ВСУ невозможно, заявил 7 марта командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Гальперин/РИА Новости РИА Новости

По его словам, наступление ВСУ, о котором заявляет украинское командование, невозможно с тяжёлой техникой, ведь её трудно перемещать в условиях распутицы.

При этом ВСУ должны понимать опасность наступления по дорогам, которые в районе Артёмовска контролируются российскими военными, отметил Алаудинов.

Российский военный пояснил, что и ВС РФ учитывают в своих действиях фактор распутицы, которая закончится, вероятно, к середине апреля.

Напомним, Артёмовск российские военные продолжают освобождать в ходе спецоперации, как сообщает Минобороны России.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал сегодня, что трассы, ведущие в город, российскими военными взяты под контроль и в распоряжении ВСУ остаются только поля и луга для подвода подкрепления.