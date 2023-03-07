Минск, 7 марта, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Террористы, которые в декабре 2022 года совершили диверсии на российском аэродроме в Энгельсе, были подготовлены на территории Украины. С таким утверждением 7 марта на церемонии вручения госнаград выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он напомнил, что теракт против российских самолётов стратегического назначения в Энгельсе был совершён несколько месяцев тому назад. Результаты диверсии видны на снятых из космоса фотографиях, добавил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что это было поручено заброшенному в Белоруссию террористу.

«Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», ― цитирует слова президента Белоруссии его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в стране террориста спецслужб Украины, который причастен к попытке диверсии в отношении российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи.

По его словам, это мужчина с российским паспортом, он также имеет украинский паспорт, родился в Кривом Роге, а жил в Крыму. Террорист, как добавил Лукашенко, был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Он хорошо разбирается в IT-технологиях и готовился для совершения террористических актов.