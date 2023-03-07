Донецк, 7 марта, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка получило повреждения здание школы. Об этом 7 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости Сотрудники Следственного комитета России фиксируют последствия на месте обстрела украинскими войсками

«В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских карателей повреждения получило здание средней школы №52 по улице 60-летия СССР», — написал он в своём сообщении.

Кулемзин уточнил, что при обстреле осколками был посечён фасад школы и выбиты стёкла. При этом мэр Донецка добавил, что, по предварительной информации, в результате обстрела никто не погиб и не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Ян Гагин назвал попыткой сохранения лица заявления о якобы неважности города Артёмовска, которые звучат из Киева и Соединённых Штатов.