Президент Белоруссии Лукашенко: после инцидента с А-50 в стране подняли сотни силовиков

Минск, , 13:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко после инцидента с российским самолетом А-50 были подняты сотни, а может, и тысячи силовиков, сообщает агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Были подняты сотни, а может быть и тысячи людей — военных всех подразделений, чтобы закрыть Белоруссию», — заявил белорусский лидер.

По словам президента, было отдано распоряжение перекрыть границы Белоруссии. Однако, основная проблема — это белорусско-российская граница, так как там нет воинских подразделений.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главной нашей задачей было не допустить проникновения террориста в Россию.

«Был развернут антитеррористический штаб под руководством председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в стране террориста спецслужбы Украины, причастного к попытке диверсии в отношении самолета А-50.