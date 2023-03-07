Спецоперация на Украине, наша Победа и подготовка военных — главное с совещания Минобороны РФ

Москва, , 13:56 — REGNUM В результате наступательных действий российских войск в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили свыше 11 тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 7 марта. По его словам, только в феврале 2023 года (по сравнению с январём) потери ВСУ увеличились более чем на 40%. Тематическое совещание военного ведомства было посвящено не только обсуждению ситуации на линии боевого соприкосновения Вооруженных сил России и украинских формирований, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

В повестке дня стоял вопрос о ходе строительства большой подводной лодки «Кронштадт», которая войдет в состав Северного флота. Также обсуждались мероприятия военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы и комплектование первых курсов вузов Министерства обороны. Не обошлось и без тематики Международного женского дня. По словам Шойгу, в рядах ВС РФ служат более 39 тысяч. женщин. Из низ 1100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья награждена государственными наградами.

В рамках СВО Сергей Шойгу, сказав об освобождении населенных пунктов Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка на донецком и купянском направлениях, отметил значимость освобождения Артёмовска.

«Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — подчеркнул глава Минобороны.

Давая оценку действиям стран НАТО, активно снабжающим Украину оружием и боеприпасами, Сергей Шойгу подчеркнул: «Поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ». Главу Минобороны РФ удивляет «безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам».

Рассказывая о ходе строительства большой подводной лодки «Кронштадт», Шойгу отметил, что её планируется оснастить крылатыми ракетами «Калибр», новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. «Это в значительной мере повысит его боевую эффективность», — подчеркнул глава Минобороны. Участники совещания рассмотрели меры по обеспечению своевременной сдачи корабля, а также уточнили сроки проведения его государственных испытаний и ввода в боевой состав Военно-Морского Флота.

Отдельным блоком обсуждался вопрос военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы. «Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец», — считает Сергей Шойгу. По его словам, в рамках празднования празднования нашей Победы запланировано более 43 тысяч мероприятий.

По вопросу комплектования первых курсов вузов Министерства обороны глава Минобороны отменил, что сегодня в учебных заведениях РФ осуществляется подготовка по 280 специальностям. По словам Сергея Шойгу наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист, а наиболее востребованных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище.

«Поэтапное увеличение численности Вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров», — подчеркнул Сергей Шойгу. По его словам, на обучение будут приняты около 18 тысяч мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов. Особое внимание будет уделено детям военнослужащих — участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что наступательные действия вглубь обороны украинских войск позволит проводить российским войскам освобождение города Артёмовска, министр обороны России Сергей Шойгу заявил 7 марта в ходе селекторного совещания.