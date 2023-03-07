Донецк, 7 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Попыткой сохранения лица являются заявления о якобы неважности города Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР), которые звучат из Киева и Соединённых Штатов. Об этом 7 марта заявил врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Сейчас заявление, что он [Артёмовск] не настолько важен, американцев и самих украинцев — ну это скорее попытка сохранить лицо, что «ну не очень-то и хотелось его защищать», — сказал он.

При этом 6 марта глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что считает, что у Артёмовска скорее символическое, нежели стратегическое значение в конфликте на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с заявлением МИД КНР о том, что кризисом на Украине руководит невидимая рука.