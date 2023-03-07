Бахмут, ДНР, , 13:40 — REGNUM Много украинских боевиков с Западной Украины попало в плен в районе Артёмовска, заявил 7 марта командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 1».

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, «Ахмат» за последние несколько дней захватил в плен много украинских боевиков.

«Могу отметить, что большая часть из них — это представители Западной Украины», — отметил Алаудинов.

Он добавил, что у этих людей дух «не на высшем уровне», все поенные — «уставшие морально и психологически». В Артёмовск командование ВСУ бросает тех, кого «не жалко», но одновременно готовится удар по русским тремя корпусами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Артёмовск, освобождение которого от ВСУ продолжается, является «важным узлом» обороны украинских боевиков в Донбассе.

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