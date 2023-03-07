Создатель телеграм-канала «Протестный МГУ» получил 8,5 года тюрьмы за фейки о СВО

Москва, , 13:34 — REGNUM Московский суд приговорил администратора телеграм-канала «Протестный МГУ», студента Дмитрия Иванова к 8,5 года лишения свободы за публикацию фейковой информации о российской армии. Об этом ТАСС сообщили 7 марта в пресс-службе суда.

Дмитрий Иванов Цитата из видео с канала: Радио Свобода

Тимирязевский суд Москвы признал администратора и создателя телеграм-канала виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти. Суд назначил Дмитрию Иванову наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев, а также лишил его права заниматься администрированием сайтов на четыре года. Вину он не признает.

Согласно полученным данным, Иванов публиковал посты о событиях в ходе специальной военной операции (СВО), в том числе о ситуации на Запорожской АЭС. Кроме этого, он делал репосты выступлений президента Украины Владимира Зеленского.