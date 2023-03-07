Путин на встрече с Грефом заявил, что трудности в банковской сфере удалось преодолеть

Москва, , 13:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 7 марта провел рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Были обсуждены вопросы развития банковской сферы. В рамках встречи глава государства заявил о успешном преодолении трудностей в банковской сфере, создаваемых санкциями.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом в Кремле © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Как отметил президент РФ, работу банковской сферы, попытки подорвать которую пытались извне, удалось сохранить на стабильном уровне благодаря профессиональным и ответственным действиям всего банковского сообщества, Центрального банка России, правительства.

«Хотел бы отметить, и делаю это с удовольствием: несмотря на некоторые известные и немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, трудности, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах, в том числе и финансовой, все-таки благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального Банка в целом — хочу это подчеркнуть — удалось преодолеть», — подчеркнул Путин.

Напомним, о предстоящей встрече Владимира Путина и Германа Грефа ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что глава государства и руководитель кредитной организации находятся в постоянном контакте и «президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела».