Таллин, 7 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис не подписал принятый парламентом закон о сносе памятников, признанных «разжигающими вражду», и вернул его на доработку. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба главы республики.

Teet Malsroos Алар Карис

Отмечается, что Карис поддерживает саму идею удаления из общественных мест советских памятников, но под новый закон могут попасть и другие объекты из-за неоднозначных формулировок. По мнению президента, предложенные термины можно будет трактовать неоднозначно.

«Из пояснительной записки к закону следует, что запрещёнными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире», — говорится в сообщении.

Напомним, принятый парламентом Эстонии закон о сносе советских памятников предполагает поправки в Строительный кодекс республики. Под запрет предлагается внести объекты, которые могут представлять «угрозу безопасности» для республики или нарушают «правосознание общества». Предполагается, что это упростит снос неугодных объектов. При этом в стране уже демонтировали 64 памятника.