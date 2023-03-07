В Волгограде госпитализировали выпавшую при повороте из маршрутного такси пассажирку

Волгоград, , 13:29 — REGNUM Выпавшая при повороте из маршрутного такси пассажирка в Волгограде была госпитализирована. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Машина скорой помощи © Наталья Селиверстова/РИА Новости

Уточнятся, что, по информации ведомства, вечером 6 марта в Центральном районе Волгограда произошло самопроизвольное открытие двери двигающегося маршрутного такси.

«В результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого девушка была госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё двое пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в Самарской области скончались, в результате чего общее количество жертв аварии возросло до восьми.