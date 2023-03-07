Берлин, , 13:26 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая во вторник, 7 марта, на экономической конференции в Берлине, заявил, что ФРГ досрочно выполнила план по экономии газа и избавилась от энергетической зависимости от России.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение короткого времени мы стали независимыми от угля, газа и нефти из России. Отчасти мы перевыполнили свои цели», — сказал канцлер.

Напомним, что изначально кабмин Германии предполагал, что к концу зимы немецкие газохранилища будут заполнены на 40%. Как отметил Шольц, на данный момент их уровень заполненности составляет 70%.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек также заявлял, что Германия на данный момент не зависит от российских энергопродуктов.

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