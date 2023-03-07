Бывшего депутата Прикамья Телепнева отправили в колонию за пьяный дебош

Пермь, , 13:23 — REGNUM В отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, ранее судимого, суд вновь вынес обвинительный приговор. Ленинский районный суд Перми приговорил его к четырём годам колонии строгого режима за дебош в баре. Об этом 7 марта сообщает ТАСС.

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев во время судебного заседания по делу избиения DJ SMASH © Яковлева Анастас / URA. RU/TASS

Экс-депутат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Инцидент произошёл в ночь на 30 апреля. В результате агрессивных действий Телепнева в одном из пермских баров пострадали два человека. После возбуждения уголовного дела, бывший депутат был задержан. В период проведения следственных действий суд неоднократно продлевал Телепневу меру пресечения в виде запрета определенных видов деятельности.

В ходе судебного процесса, адвокат экс-депутата настаивал на переквалификации преступления бывшего депутата со статьи «Хулиганство» на «Причинение легкого вреда здоровью» и назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Однако государственный обвинитель, принимая во внимание рецидив преступления, просила суд назначить Телепневу пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Александр Телепнев был приговорен к двум годам и двум месяцам колонии-поселения за причинение вреда здоровью музыканта Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash.