Глава минобороны Польши: на Украину прибыли ЗРК Patriot и танки Leopard

Варшава, , 13:20 — REGNUM На Украину доставили зенитно-ракетные комплексы Patriot и танки Leopard. Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в опубликованном 7 марта интервью испанской газете El Razon.

Leopard Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Благодаря усилиям Польши на Украину прибыли батареи Patriot или первые танки Leopard», — сказал Блащак.

По словам министра, решение по вопросу возможной поставки Киеву истребителей должно приниматься на уровне союзников по НАТО.

Мариуш Блащак также напомнил, что Варшава оказала Киеву помощь на сумму более €2,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение февраля более 11 тыс. военнослужащих.