Самара, 7 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Ещё двое пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в Самарской области скончались, в результате чего общее количество жертв аварии возросло до восьми. Об этом 7 марта рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«К сожалению, двое пострадавших скончались из-за тяжести полученных травм», — приводит слова представительницы регионального ведомства РИА Новости. При этом ранее сообщалось о шести погибших в результате аварии.

Она уточнила, что в данный момент три пациента, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести и ещё один — в тяжёлом, доставлены для оказания медпомощи в больницы. Ещё четырёх пострадавших в ДТП уже выписали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ереване попал в ДТП автобус с сотрудниками аппарата премьер-министра Армении, в результате чего в медучреждения были доставлены 13 человек.