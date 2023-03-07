Колпино, Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM В петербургском Колпино купание в ванной оказалось смертельным для 53-летняя женщины. Об этом сообщает портал 78.ru.

Ванна MikeBird

По данным издания, трагедия разыгралась 6 марта. Тело женщины с термическими ожогами было обнаружено в одной из квартир на Пролетарской улице.

Предварительно, она скончалась после того, как обварилась кипятком. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в городе Энгельсе Саратовской области женщина обнаружила тело своего сварившегося заживо 67-летнего мужа в ванной. Установлено, что мужчина получил ожоги от разорвавшейся трубы с горячей водой в ванной комнате. После его смерти произошло затопление квартиры соседей снизу.