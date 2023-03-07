Москва, 7 марта, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В спецоперации на сегодняшний день принимают участие 1,1 тыс. женщин-военнослужащих, заявил 7 марта российский министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащие женщины

Шойгу уточнил, что каждая третья из этих женщин имеет государственные награды. По данным главы Минобороны, в ВС РФ служат более 39 тыс. женщин, причём офицерские чины имеют почти 5 тыс. из них.

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Поблагодарив женщин-военных за добросовестную службу, глава Минобороны в преддверии 8 Марта пожелал «крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия» своим соотечественницам в погонах.

Добавим, что совещание Шойгу начал с обстановки в зоне спецоперации. По его словам, продолжается освобождение от ВСУ такого важного населённого пункта, как Артёмовск.