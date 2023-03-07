Шойгу заявил, что взятие Артёмовска под контроль позволит ВС России наступать вглубь обороны ВСУ

Москва, , 13:04 — REGNUM Наступательные действия вглубь обороны украинских войск позволит проводить российским войскам освобождение города Артёмовска ДНР в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 7 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © Вадим Савицкий/ТАСС

Как отметил глава Минобороны, в данный момент продолжаются боевые действия по освобождению Артёмовска, являющегося важным узлом обороны ВСУ на территории Донбасса.

«Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — сказал он.

Также Шойгу напомнил, что в ходе наступательных действия российских военных ранее были освобождены на донецком и купянском направлениях населённые пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что украинская армия потеряла в течение февраля более 11 тыс. военнослужащих. Это на 4 тыс. больше, чем в январе 2023 года.