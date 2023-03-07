Москва, 7 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Международный женский день наградит государственными наградами выдающихся российских женщин. Об этом 7 марта журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 Марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня», ― уточнил официальный представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, у главы государства 8 марта будут и другие мероприятия, служебные.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта президент России Владимир Путин работает в Кремле. У него запланирована встреча с главой Сбербанка Германом Грефом.