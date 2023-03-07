Москва, 7 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. С большим вниманием относится к позиции Китая по конфликту на Украине Россия. Об этом 7 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, Москва постоянно контактирует с Пекином на разных уровнях, а главы двух стран поддерживают плотный и доверительный диалог.

«Что касается позиции КНР по Украине, то это вполне естественно. Большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса о тех проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня. Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям наших коллег», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что в данный момент продолжается спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине и не имеется каких-либо предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а потому Россия добивается выполнения своих задач и целей путём СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что сегодняшний рабочий день президента России Владимира Путина проходит в Кремле. В течение дня у главы государства запланирован ряд встреч