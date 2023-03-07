Москва, 7 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с заявлением МИД КНР о том, что кризисом на Украине руководит невидимая рука. В комментарии журналистам 7 марта он пояснил: «Это видимая рука США, Вашингтон не хочет завершения этой войны». Также представитель Кремля дал комментарии по некоторым другим актуальным темам и анонсировал встречи главы государства с врио губернатора Запорожской области Балицким и главой Сбербанка Грефом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Прессу интересовало отношение Кремля к введению потолка цен на российскую нефть. На что пресс-секретарь главы государства напомнил, что потолок этот — инициатива вражеских стран. Россия, со своей стороны, приняла собственные меры.

«Никакого потолка не признаём и не признаем, работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим интересам», — подчеркнул Песков.

Говоря о специальной военной операции (СВО) на Украине, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет.

«И поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», — отметил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что рабочий день президента России Владимира Путина 7 марта проходит в Кремле. В течение дня у главы государства запланирован ряд встреч. В частности, президент примет главу Сбербанка Германа Грефа.