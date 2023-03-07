Песков расшифровал заявление главы МИД Китая о «невидимой руке» в конфликте на Украине

Москва, , 12:59 — REGNUM В долгой войне на Украине заинтересованы США. Эту страну имел в виду китайский министр иностранных дел Цинь Ган, объявив, что ситуацию на Украине «невидимая рука» использует для достижения определённых геополитических целей, сообщил 7 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Алексей Никольский/РИА Новости

«Это рука не невидимая, это рука видимая, это рука Соединённых Штатов Америки, это рука Вашингтона, — сказал Песков. — Вашингтон не хочет завершения этой войны, Вашингтон хочет и делать всё для продолжения этой войны».

Напомним, Цинь Ган сегодня сделал ряд заявлений, в том числе упрекнув США в двойных стандартах в отношении Украины и Тайваня. Он обвинил Вашингтон в неуважении к суверенитету Китая.

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