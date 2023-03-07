Тамбов, , 12:57 — REGNUM В преддверии Международного женского дня 8 марта председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин вместе со своими коллегами поздравил коллективы учреждений, над которыми шефствует региональный парламент.

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин вместе с коллегами поздравил коллективы Дома ребенка и Дома-интерната для ветеранов войны и труда, над которыми шефствует региональный парламент, с 8 марта Пресс-служба Тамбовской областной думы

Почти двенадцать лет Тамбовская областная дума шефствует над областным специализированным Домом ребенка. Здесь содержатся дети, оставшиеся без попечения родителей, с рождения и до трех лет. Как сообщает пресс-служба думы, что парламентарии во главе с Евгением Матушкиным приезжают сюда и по праздникам — привозят малышам подарки ко Дню защиты детей, к Новому году, и без повода — чтобы узнать, всё ли необходимое есть у учреждения.

Так что поздравление с наступающим 8 Марта сотрудниц Дома ребенка — обязательная традиция для народных избранников. Маленьким подопечным депутаты привезли игрушки и сладости. Евгений Матушкин поздравил сотрудниц Дома ребенка с наступающим праздником, вручил им почетные грамоты и цветы.

«Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за то, что отдаете всю свою душу детям с нелегкой судьбой, за то, что заботитесь о них, дарите им ласку, нежность и любовь, — сказал он. — Позвольте от депутатского корпуса пожелать вам прекрасного настроения, семейного благополучия и всего самого хорошего». Евгений Матушкин отметил, что очень радует тот факт, что детей постепенно забирают в семьи, что у них появляются любящие родители. Сейчас в учреждении находится 21 малыш. Несколько малюток встретят 8 Марта дома, в семье с любящими мамами и папами.

Также Евгенией Матушкин поздравил с приближающимся Международным женским днем женщин, проживающих в Доме-интернате для ветеранов войны и труда, и сотрудниц этого учреждения. Депутаты приехали не с пустыми руками — привезли в подарок фрукты, сладости, лимонад. К сожалению, подарки передавать пришлось у дверей здания — таковы сейчас правила учреждения, которые появились из-за распространения коронавирусной инфекции.

«В доме ветеранов живут люди, которые по воле обстоятельств не могут жить одни, самостоятельно. У них за плечами достойный трудовой путь, они внесли очень большой вклад в развитие разных сфер жизни Тамбовщины. И теперь настал наш черед заботиться о них. Они не должны оставаться без внимания, особенно в преддверии праздников. До распространения коронавирусной инфекции мы устраивали совместные чаепития. К сожалению, из-за пандемии общаться за чашкой чая с ветеранами пока нельзя — ради их же здоровья. Но, надеюсь, цветы и подарки поднимут им настроение», — считает Евгений Матушкин. Он поблагодарил коллектив учреждения, который создаёт добрую обстановку, теплую атмосферу и делает всё, чтобы проживающие здесь пенсионеры чувствовали себя комфортно.

«Будем и дальше заботиться о наших подшефных учреждениях и помогать им с решением насущных вопросов», — подчеркнул Евгений Матушкин.