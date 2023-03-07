Глава Тамбовской облдумы Матушкин: продолжим заботу о подшефных учреждениях
Тамбов, 7 марта 2023, 12:57 — REGNUM В преддверии Международного женского дня 8 марта председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин вместе со своими коллегами поздравил коллективы учреждений, над которыми шефствует региональный парламент.
Почти двенадцать лет Тамбовская областная дума шефствует над областным специализированным Домом ребенка. Здесь содержатся дети, оставшиеся без попечения родителей, с рождения и до трех лет. Как сообщает пресс-служба думы, что парламентарии во главе с Евгением Матушкиным приезжают сюда и по праздникам — привозят малышам подарки ко Дню защиты детей, к Новому году, и без повода — чтобы узнать, всё ли необходимое есть у учреждения.
Так что поздравление с наступающим 8 Марта сотрудниц Дома ребенка — обязательная традиция для народных избранников. Маленьким подопечным депутаты привезли игрушки и сладости. Евгений Матушкин поздравил сотрудниц Дома ребенка с наступающим праздником, вручил им почетные грамоты и цветы.
«Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за то, что отдаете всю свою душу детям с нелегкой судьбой, за то, что заботитесь о них, дарите им ласку, нежность и любовь, — сказал он. — Позвольте от депутатского корпуса пожелать вам прекрасного настроения, семейного благополучия и всего самого хорошего». Евгений Матушкин отметил, что очень радует тот факт, что детей постепенно забирают в семьи, что у них появляются любящие родители. Сейчас в учреждении находится 21 малыш. Несколько малюток встретят 8 Марта дома, в семье с любящими мамами и папами.
Также Евгенией Матушкин поздравил с приближающимся Международным женским днем женщин, проживающих в Доме-интернате для ветеранов войны и труда, и сотрудниц этого учреждения. Депутаты приехали не с пустыми руками — привезли в подарок фрукты, сладости, лимонад. К сожалению, подарки передавать пришлось у дверей здания — таковы сейчас правила учреждения, которые появились из-за распространения коронавирусной инфекции.
«В доме ветеранов живут люди, которые по воле обстоятельств не могут жить одни, самостоятельно. У них за плечами достойный трудовой путь, они внесли очень большой вклад в развитие разных сфер жизни Тамбовщины. И теперь настал наш черед заботиться о них. Они не должны оставаться без внимания, особенно в преддверии праздников. До распространения коронавирусной инфекции мы устраивали совместные чаепития. К сожалению, из-за пандемии общаться за чашкой чая с ветеранами пока нельзя — ради их же здоровья. Но, надеюсь, цветы и подарки поднимут им настроение», — считает Евгений Матушкин. Он поблагодарил коллектив учреждения, который создаёт добрую обстановку, теплую атмосферу и делает всё, чтобы проживающие здесь пенсионеры чувствовали себя комфортно.
«Будем и дальше заботиться о наших подшефных учреждениях и помогать им с решением насущных вопросов», — подчеркнул Евгений Матушкин.