Ташкент, 7 марта, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в России. Об этом в интервью РИА Новости 7 марта заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Бориса Кавашикина/ИТАР-ТАСС Посольство Афганистана в Москве

«Мы разрешили увеличить штат посольства», — сообщил Кабулов.

В кулуарах заседания специальных представителей стран — соседей Афганистана в Ташкенте, в котором приняли участие представители Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана, Замир Кабулов заявил, что штат посольства увеличили до трех сотрудников.

По словам представителя МИД РФ, расширение штата имеет не столько политическое, сколько дипломатическое значение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский дипломат Артур Черняков заявил, что нынешние беды Афганистана стали следствием 20-летнего присутствия в этой стране США, Великобритании и их союзников по НАТО.