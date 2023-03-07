Москва, , 12:52 — REGNUM Власти Украины без участия Российской Федерации начали переговоры с партнерами по продлению «продуктовой сделки». Об этом во вторник, 7 марта, сообщило агентство Reuters.

Сухогруз Razoni с украинским зерном © TOLGA BOZOGLU/ЕРА/ТАСС

«Украина начала с партнерами онлайн-переговоры, которые направлены на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте агентства.

Как уточняет источник, Украина не вела переговоров с Россией по поводу своих дальнейших действий в рамках «продуктовой сделки».

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявлял, что антироссийские санкции Запада не позволяют Москве в должной мере реализовывать условия «продуктовой сделки».

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