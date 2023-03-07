Москва, 7 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Сегодняшний рабочий день президента России Владимира Путина проходит в Кремле. В течение дня у главы государства запланирован ряд встреч. Об этом 7 марта журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

По словам официального представителя Кремля, в середине дня российский президент примет главу Сбербанка Германа Грефа.

«Путин сегодня в Кремле будет первую половину дня как минимум. Сейчас он примет Германа Грефа, позанимается делами Сбербанка», ― сказал Песков.

Он добавил, что Путин и глава кредитной организации находятся в постоянном контакте, но, «поскольку кредитно-финансовое учреждение системообразующее, конечно, президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что по итогам непростого для российского банковского сектора 2022 года финансовая организация сумела показать чистую прибыль в объёме свыше 300 млрд рублей. При этом число активных клиентов Сбербанка — физических лиц в прошлом году выросло на 2,9 млн человек и составило 106,7 млн.