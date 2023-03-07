Лукашенко: в Белоруссии задержали украинского диверсанта, пытавшегося подорвать самолет А-50

Минск, , 12:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в стране террориста спецслужб Украины, который причастен к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщает агентства БЕЛТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

«Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Белоруссии — рассказал белорусский лидер. — Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт».

По словам президента, террорист родился в Кривом Роге, а жил в Крыму.

«Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — поделился подробностями Александр Лукашенко.

Напомним, российский самолет A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. Воздушное судно задействовали в проходивших с 16 января по 1 февраля 2023 года учениях.