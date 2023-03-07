Москва, 7 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Информация о том, что в эфир Первого канала вернут программу «Модный приговор» во главе с Александром Васильевым, вызвала у многих зрителей недовольство. В комментариях на странице Васильева и на сайте телеканала появились вопросы.

Саша Савельева/ТАСС Александр Васильев

Вопросы были заданы такого характера: «Ну как же так? Предателя в ведущие?», «Вернулся из городу Парижу? Поближе никого не нашлось?»

Зрители в этой связи с сарказмом отметили, что остаётся теперь только ждать «триумфального возвращения Вани Урганта», ведь «на мнение людей руководству канала, очевидно, плевать».

Напомним, в марте 2023 года, через год после приостановки программы «Модный приговор», Васильев объявил, что она снова выйдет в эфир.

В марте прошлого года он объяснил, что Первый канал приостановил показ «Модного приговора», поскольку в России закрыли модные магазины, «которые привозили нам товар с Запада».

Он заявил, что неизвестно, когда на Первом канале откроют развлекательные программы. «Сейчас зритель хочет смотреть новости», — сказал Васильев. Добавим, что Васильев много лет живёт во Франции, а в России работает.