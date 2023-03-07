Брюссель, 7 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Заседание глав МИД стран — участниц НАТО будет проходить в течение 4 и 5 апреля. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Встреча Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдет 4–5 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — сообщили в пресс-службе военного блока.

Отмечается, что председательствовать на заседании будет генсек альянса Йенс Столтенберг. Повестка встречи не разглашается.

Напомним, до этого заседание глав внешнеполитических ведомств из стран НАТО проходило в ноябре 2022 года в Бухаресте. Участники встречи тогда договорились о новых поставках оружия Киеву.