Донецк, , 12:31 — REGNUM Вооружённые силы РФ провели под Донецком испытания противодронного ружья «Гарпия». Они прошли успешно. В ходе испытаний были подтверждены все основные характеристики противодронного комплекса.

Испытания противодронного ружья «Гарпия» Цитата из видео

Подавитель беспилотников (БПЛА) был протестирован на БПЛА DJI Mavic Pro, который наиболее распространён в зоне проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости. Его применяют как российские, так и украинские военные, в том числе в качестве ударного дрона для сброса боеприпасов.

Добавим, что противодронное ружьё «Гарпия» работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья составляет от 500 м до 2 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени Михаила Карцева Виталий Долгов заявил, что уже в апреле в зону проведения российской военной спецоперации поступит новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7

Новый аппарат, предназначенный для сброса грузов с воздуха, создали на основе разведывательно-ударного дрона РУД-250 по просьбе Министерства обороны России. Дроны-камикадзе прежней модели отличаются небольшими размерами.