Донецк, 7 марта 2023, 12:31 — REGNUM Вооружённые силы РФ провели под Донецком испытания противодронного ружья «Гарпия». Они прошли успешно. В ходе испытаний были подтверждены все основные характеристики противодронного комплекса.

Испытания противодронного ружья «Гарпия»
Испытания противодронного ружья «Гарпия»
Цитата из видео

Подавитель беспилотников (БПЛА) был протестирован на БПЛА DJI Mavic Pro, который наиболее распространён в зоне проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости. Его применяют как российские, так и украинские военные, в том числе в качестве ударного дрона для сброса боеприпасов.

Добавим, что противодронное ружьё «Гарпия» работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья составляет от 500 м до 2 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени Михаила Карцева Виталий Долгов заявил, что уже в апреле в зону проведения российской военной спецоперации поступит новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7

Новый аппарат, предназначенный для сброса грузов с воздуха, создали на основе разведывательно-ударного дрона РУД-250 по просьбе Министерства обороны России. Дроны-камикадзе прежней модели отличаются небольшими размерами.