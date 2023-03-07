В Думе разработали законопроект о наказании за нарушение антитеррористической защищенности

Москва, , 12:21 — REGNUM Депутаты Думы разработали законопроект об уголовном наказании за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

В сообщении говорится, что законопроект разработан совместно с председателем Комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым.

«В случае, если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн.₽) — наказание составит до 3 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тоже деяние, приведшее к смерти человека, карается лишением свободы сроком до 5 лет. В случае смерти двух и более лиц — до 7 лет.

Правительство и Верховный суд поддержали законопроект.