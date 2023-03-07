Киев, , 12:24 — REGNUM Киев считает, что бессмысленно отправлять пилотов для обучения в США до того, пока не решится вопрос о поставке на Украину американских самолётов. Об этом 7 марта заявил на телеканале «Рада» советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что отправлять пилотов нужно будет только после того, как станет понятно, какие именно самолёты будут поставлять Киеву из США.

«После этого можно будет говорить, что украинские военные летчики отправятся на обучение. Скорее всего, будут отобраны лучшие пилоты», — сказал Игнат.

Напомним, ранее в ряде американских СМИ распространили сообщение, что в США прибыли два украинских пилота. В связи с этим стали предполагать, что их будут обучать управлению истребителями F-16. В Politico сообщили, что пилоты ВСУ прибыли на американскую авиабазу только для того, чтобы там оценили их уровень подготовки.

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