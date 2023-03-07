Киев, , 12:18 — REGNUM На всей территории Украины к полудню 7 марта объявлена воздушная тревога. Первым сигнал сработал в столице, после чего его распространили по всей стране. Об этом свидетельствует онлайн карта министерства цифровой трансформации Украины.

Укрытие © Mykola Miakshykov/Global Look Press

По данным ведомства, в Киеве сигнал воздушной тревоги сработал в 11:32 мск, практически одновременно с этим объявлена воздушная тревога в Винницкой области. В течение трех минут, к 11:35 мск, сигналы тревоги зазвучали по всей территории Украины.

Напомним, воздушная тревога звучала на Украине и накануне, 6 марта. В разных регионах страны её объявили, начиная с 10:06 по местному времени. В итоге сигнал воздушной тревоги звучал по всей стране. Однако, как свидетельствуют данные Минобороны России, никакой официальной информации о нанесении ударов по военной инфраструктуре на территории Украины в это время не было.