Киев, 7 марта, 2023, 12:18 — ИА Регнум. На всей территории Украины к полудню 7 марта объявлена воздушная тревога. Сначала сигнал сработал в столице, после чего его распространили по всей стране. Об этом свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.

Mykola Miakshykov/Global Look Press Укрытие

По данным ведомства, в Киеве сигнал воздушной тревоги сработал в 11:32 мск, практически одновременно с этим объявлена воздушная тревога в Винницкой области. В течение трех минут, к 11:35 мск, сигналы тревоги зазвучали по всей территории Украины.

Напомним, воздушная тревога звучала на Украине и накануне, 6 марта. В разных регионах страны её объявили, начиная с 10:06 по местному времени. В итоге сигнал воздушной тревоги звучал по всей стране. Однако, как свидетельствуют данные Минобороны России, никакой официальной информации о нанесении ударов по военной инфраструктуре на территории Украины в это время не было.