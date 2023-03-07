Анталья, Турция, , 12:16 — REGNUM Белорусский комик Слава Комиссаренко, раскрутившийся на российском стендапе и сбежавший из России, после «пугающей» шутки одного из зрителей ищет себе охрану.

Белорусский комик Слава Комиссаренко Цитата из видео: «Слава Комиссаренко «Спасибо у меня всё #14» "

Известно, что артист выступает в Алании. В этот раз на он на всякий случай решил себя обезопасить. По информации от принимающей стороны, комик ищет себе на вечер выступления на турецком курорте трёх охранников.

Им шоумен готов заплатить 500 лир на человека за три часа работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января комик Слава Комиссаренко в соцсетях сообщил, что уехал из России Он пояснил, что его объявило в розыск белорусское КГБ.

Добавим, что на одном из концертов стендапера напугал мужчина из зрительного зала, который представился членом спецслужб. Он объявил комику во всеуслышание об аресте по обвинению «в экстремизме первомайским районным отделом КГБ в городе Минске».

Оказалось, что это шутка. Но скрыть страх Комиссаренко в тот момент не помог даже «искрометный» юмор.