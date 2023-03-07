В Белом доме ждут эффекта от введения потолка цен на нефть
Хьюстон, США, 7 марта 2023, 12:16 — REGNUM Пока нет смысла оценивать эффект от введения потолка цен на российскую нефть, заявил 7 марта старший советник американского президента по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн на международной энергетической конференции CERAWeek.
«Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока всё идёт хорошо», — цитирует Хохштейна РИА Новости.
Напомним, с 5 декабря действует потолок цен в размере $60 на нефть, поставляемую морем, введённый G7, ЕС и Австралией. Аналогичная мера в отношении российских нефтепродуктов введена с 5 февраля.
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