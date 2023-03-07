Советник Байдена предложил не спешить с выводами об эффективности потолка цен на нефть

Хьюстон, США, , 12:16 — REGNUM Пока нет смысла оценивать эффект от введения потолка цен на российскую нефть, заявил 7 марта старший советник американского президента по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн на международной энергетической конференции CERAWeek.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока всё идёт хорошо», — цитирует Хохштейна РИА Новости.

Напомним, с 5 декабря действует потолок цен в размере $60 на нефть, поставляемую морем, введённый G7, ЕС и Австралией. Аналогичная мера в отношении российских нефтепродуктов введена с 5 февраля.

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