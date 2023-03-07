Хьюстон, США, 7 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Пока нет смысла оценивать эффект от введения потолка цен на российскую нефть, заявил 7 марта старший советник американского президента по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн на международной энергетической конференции CERAWeek.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока всё идёт хорошо», — цитирует Хохштейна РИА Новости.

Напомним, с 5 декабря действует потолок цен в размере $60 на нефть, поставляемую морем, введённый G7, ЕС и Австралией. Аналогичная мера в отношении российских нефтепродуктов введена с 5 февраля.