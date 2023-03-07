В Купянском районе Харьковской области Украины прогремели взрывы
Купянск, Украина, 7 марта 2023, 12:14 — REGNUM В Купянском районе Харьковской области Украины, контролируемой Киевом, прогремело несколько взрывов. Об этом 7 марта сообщает прокиевское издание «Харьков Life».
«Обстрел Купянского района», — утверждается в сообщении.
Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.