Купянск, Украина, 7 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В Купянском районе Харьковской области Украины, контролируемой Киевом, прогремело несколько взрывов. Об этом 7 марта сообщает прокиевское издание «Харьков Life».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрывы

«Обстрел Купянского района», — утверждается в сообщении.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.