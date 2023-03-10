Москва, 10 марта, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В 2023 году 11 регионов России получат субсидии Минстроя России, которые помогут обеспечить функционирование будущих туристических объектов. Речь идет о создании ведущей к ним транспортной и инженерной (теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение) инфраструктуры.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

В Адыгее, на Камчатке, в Кузбассе, Твери работы уже ведутся, а ещё семь регионов — Пермский и Приморский края, Воронежская, Иркутская, Пензенская, Челябинская и Ярославская области — впервые получат средства на софинансирование строительства обеспечивающей инфраструктуры для развития туристских кластеров.

Субсидии распределяются Министерством строительства и ЖКХ РФ в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Инвестиционные проекты реализуются инвесторами совместно с Корпорацией «Туризм. РФ».

«Президентом поставлена задача — ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить доступность отдыха для россиян. Благодаря запущенному по его поручению нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» сегодня есть все инструменты для ее решения», — отметил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, в 2023 году в регионах будет идти активное строительство дорог, инженерных коммуникаций к будущим туристическим объектам.

По словам заместителя главы Минстроя России Юрия Гордеева, список регионов для получения субсидий сформирован на основании отборов, проведенных Минстроем России в 2022 году.

«Поддержка предусматривает развитие обеспечивающей инфраструктуры к новым строящимся туристическим объектам, возводимым с участием акционерного общества «Корпорация Туризм. РФ». Обеспечивающая инфраструктура будет строиться параллельно с реализацией инвестиционных проектов таким образом, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию туристического объекта была готова вся необходимая для его обеспечения инженерная и транспортная инфраструктура», — отметил Юрий Гордеев.

В свою очередь генеральный директор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергей Суханов отметил, что особое внимание при проектировании новых туристических объектов уделяется вопросам инфраструктуры, а также учитываются возможности существующих программ федерального и регионального уровней.

По словам Сергея Суханова, участие корпорации позволяет получать федеральные субсидии на софинансирование строительства обеспечивающей инфраструктуры. «Таким образом, при поддержке государства будущие гостиничные комплексы к вводу в эксплуатацию получат готовые решения — дороги, электроэнергию, водоснабжение и так далее», — подчеркнул он.

К примеру, в Воронежской области в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству туристического культурно-развлекательного и спортивного комплекса «Ямань SPA Resort» планируют создать гостевые дома на 400 номеров, многофункциональный центр СПА с бассейном и культурно-развлекательным комплексом, детской площадкой и большой зоной парковки. Для этого в 2023 году запланировано обустройство трассы М4 «Дон» — Горожанка — Кривоборье — д. Емань общей протяженностью 8,3 км с реконструкцией участков автомобильных дорог М4 «Дон» — с. Горожанка и М4 «Дон» — — Горожанка — д. Кривоборье.

Минстрой РФ Турпроект «ЯМАНЬ SPA RESORT» в Воронежской области

Также в Воронежской области в 2023 году начнется строительство инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения, системы электроснабжения для технологического присоединения объектов капитального строительства к инженерным сетям. Подрядная организация уже приступила к выполнению комплекса инженерных изысканий, чтобы обеспечивающая инфраструктура была готова к моменту ввода в эксплуатацию туристического объекта, пояснили в Минстрое РФ.

В Кузбассе реализуют масштабный туристический проект «Новый Шерегеш» — идет комплексное развитие самого снежного российского горнолыжного курорта, который находится у подножия горы Зелёной. Большой популярностью у российских путешественников Шерегеш пользуется потому, что снежная шапка на горе держится более 270 дней, а сезон зимнего катания длится с начала ноября до начала мая, причем толщина снежного покрова достигает более двух метров. Ежегодно склоны горы Зелёная привлекают около 2 млн туристов.

«Кузбасский горнолыжный курорт «Шерегеш» ждет большая волна строительства новых объектов и целых секторов, а также масштабная модернизация инфраструктуры», — отметил губернатор Кемеровской области (Кузбасс) Сергей Цивилев. По его оценке, комплексное развитие территории значительно повысит статус курорта.

«Развитие курортной зоны будет способствовать повышению предпринимательской активности, поможет создать новые рабочие места, увеличить заработок местных жителей, занятых в сфере гостиничного бизнеса, предприятий питания, индустрии спорта и развлечений. Все это — большой плюс экономике региона в целом», — считает кузбасский губернатор.

Всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс «Новый Шерегеш» появится в центре города-курорта Шерегеш, рядом с основными горнолыжными трассами. В рамках реализации проекта в Кемеровской области продолжатся проектно-изыскательские работы по строительству двух автомобильных дорог, сетей водоснабжения и водоотведения. В частности, будет построен автомобильный подъезд к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге Чугунаш — Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» и к автодороге Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол. Кроме того, будет осуществлено технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

В Пермском крае начнутся работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры для развития горнолыжного центра «Губаха». В рамках одноименного туристического кластера, который находится в 4 км от города Губаха на склонах горы Крестовая, запланировано строительство двух автодорог и реконструкция одного участка автодороги с наружным освещением и парковками. Кроме того, к поселку Первомайский и новым объектам всесезонного курорта «Губаха» будут проведены сети водоснабжения и водоотведения, а также подключены объекты капитального строительства к сетям газоснабжения и электроснабжения

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«У нас уникальная природа, но мы понимаем, что сегодня успех во многом зависит от создания необходимой инфраструктуры. Для решения этой задачи большие возможности открывает участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Считаем, что поддержанный Корпорацией «Туризм. РФ» проект обустройства инженерной инфраструктуры всесезонного курорта в Губахе даст новый импульс развитию направления активного отдыха», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В Челябинской области идут работы по развитию всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак». Речь идёт о действующем горнолыжном комплексе, который находится в 320 км от Челябинска на склонах хребта Аджигардак. Туристам доступны 17 трасс, от зеленых до черных, сезон зимнего катания длится с декабря по апрель

adzhigardak.ru Горнолыжный комплекс «Аджигардак»

«Горнолыжный сезон в «Аджигардаке» открывается позднее, чем на остальных курортах Челябинской области, — в конце декабря. Летом эта территория абсолютно не задействована — не хватает необходимой инженерной инфраструктуры. Мы рассчитываем, что развитие курорта в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит превратить его в интересный и привлекательный круглогодичный объект, создать новые места размещения туристов, открывать сезон раньше», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

При поддержке государства и нацпроекта к курорту будут проведены газораспределительные сети, сети водоотведения, питьевое и техническое водоснабжение, а также будут построены сети электроснабжения и трансформаторная подстанция.

В Адыгее началась реконструкция участка автодороги вблизи нового туристического проекта «Лагонаки». Камчатский край ведёт строительство автодороги от поселка Термальный до будущего нового туристического кластера «Три Вулкана». В Ярославской области намерены осуществить реконструкцию автодороги от Р-132 до села Красное в гостиничном комплексе «Домковка». В Пензенской области запланировано строительство автодороги между поселками Абашево (Спасский район) и Паны (Наровчатский район) для развития парк-отеля «Кленовая роща». Приморский край готовится к подключению объектов к инженерной инфраструктуре рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком на острове Русский.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется с 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает три направления: создание и развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма.