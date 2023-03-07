И. о. постпреда РФ при ЕС Логвинов: Евросоюз просчитался, объявив «поход на Россию»

Брюссель, , 12:00 — REGNUM Евросоюз, взявший курс на изоляцию России на международной арене, просчитался. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, взяв курс на изоляцию России на международной арене, ЕС совершенно не просчитал последствия такой политики.

«Евросоюз, так и не успев стать глобальным внешнеполитическим игроком, с чего-то решил, что, провозгласив «поход на Россию», все страны мира послушно пойдут за ним», — сказал Логвинов.

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС рассказал, что в Евросоюзе полагали, что стоит европейским представителям покинуть зал во время выступления российского дипломата, так «сразу все ринутся за ними». Теперь, как заявил Логвинов, ЕС «не гнушается откровенного шантажа, подкупа и прочих подобных мер давления».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а антироссийские санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что деятельность ближневосточного «квартета» посредников фактически блокирована ЕС и США.